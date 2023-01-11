سماكة الثلوج 31 سم مع 16 مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية

قوبا، 11 يناير، (أذرتاج)

تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية منذ مساء 10 يناير.

أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 16 مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا شمال البلاد.

تبلغ سماكة الثلوج 31 سم في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي و19 سم في مركز محافظة قوبا و25 سم في قرية خالتان وتنقه آلاتي و18 سم في خاجماز و12 سم في شابران و9 سم في قرية لازا لمحافظة قوصار وسم في قرية قيريز.

من المتوقع أن تستمر تساقط الثلوج في المنطقة حتى 12 يناير.