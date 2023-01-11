عائدات حقل "آذري – جيراق - جونشلي" يبلغ 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي

باكو، 11 يناير، (أذرتاج)

بلغ اجمالي عائدات حقل " آذري – جيراق - جونشلي" 9 مليارات و889 مليون دولار امريكي خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق النفط الحكومي انه تم الحصول على مليار 443 مليون دولار أمريكي من حقل "شاه دنيز" (غاز ومكثفات).

وبلغت الإيرادات المحصلة من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" 328 مليون و567 ألف دولار أمريكي.