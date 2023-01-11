الرئيس علييف يعين سفيرا في إسرائيل لأول مرة

باكو، 11 يناير، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير في إسرائيل لأول مرة. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف مختار محمد أوغلو محمدوف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى دولة إسرائيل.

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