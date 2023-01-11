مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وتركيا

باكو، 11 يناير، (اذرتاج)

جرت اليوم 11 يناير مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين ناقشا القضايا الحالية لجدول أعمال التعاون الثنائي والإقليمي بين أذربيجان وتركيا.

كما تبادلا الآراء حول التعاون في المنصات متعددة الأطراف، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.