توقيع اتفاقية زيادة الاستثمارات بين أذربيجان وصربيا
AzerTAg.az
١١.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٨]
باكو، 11 يناير، أذرتاج
وقعت على اتفاقية تفاهم وتعاون بين اتحاد أذربيجان لمنظمات أصحاب المشاريع وغرفة صربيا للتجارة والصناعة.
وتنص الاتفاقية على تنظيم بعثات أعمال ومعارض ومنتديات مشتركة وتحقيق مشاريع واعدة وكذلك دراسة التجربة المتقدمة عن طريق التبادل بالمعلومات أو المتخصصين.
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