شركة أذربيجان للاستثمار تستثمر 20.5 مليون مانات في 4 مشاريع
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٩]
باكو، 12 يناير، (أذرتاج)
تلعب شركة أذربيجان للاستثمار دورا خاصا في تشجيع الاستثمارات الرأسمالية في القطاع غير النفطي في البلد.
قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف إن شركة أذربيجان للاستثمار استثمرت خلال العام الماضي 10 ملايين مانات في 5 مشاريع في مجالات تكرير الأغذية وتربية الدواجن والطاقة البديلة والخدمات اللوجستية والأدوية والتعدين وقررت استثمار 20.5 مليون مانات في 4 مشاريع أخرى في الفترة المقبلة.
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