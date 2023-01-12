الكشف عن حجم الغاز الطبيعي الأذربيجاني المنقول إلى إيطاليا عبر خط أنابيب "تاب"

روما، 12 يناير، (أذرتاج)

تم نقل 16.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا منذ بداية العمليات التجارية عبر خط أنابيب "تاب" الذي ينقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية. تشكل 9.6 مليار متر مكعب من هذا الحجم حصة عام 2022 فقط.

أفادت وكالة أذرتاج أن نقل الغاز الطبيعي إلى إيطاليا خلال العام الماضي زاد بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2021.

خط انابيب "تاب" الذي يقدم مساهمة مهمة في تلبية احتياجات الطاقة في أوروبا هي المصدر الثاني لإمدادات الغاز الطبيعي لإيطاليا.

يذكر أن "تاب" بدأ في نقل الغاز التجاري في ديسمبر 2020. ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاه دنيز" الضخم في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى أوروبا. يرتبط "تاب" بخط أنابيب "تاناب" في الحدود التركية اليونانية ويمر عبر اليونان وألبانيا والبحر الأدرياتيكي إلى الساحل في جنوب إيطاليا.

سيسهل خط الأنابيب إمداد دول جنوب شرق أوروبا بالغاز من خلال وصلات ربط محتملة. تخلق تاب العديد من الفرص لنقل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الأوروبية الأوسع.