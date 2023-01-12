جيهون بيراموف: أرمينيا تنتهك بشكل صارخ التزاماتها بموجب البيان الثلاثي

باكو، 12 يناير، (أذرتاج)

في فترة ما بعد الصراع، على الرغم من عدد من المبادرات البناءة من الجانب الأذربيجاني فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين البلدين، عرقلت أرمينيا العملية باستفزازات متواصلة مختلفة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في محادثة هاتفية مع مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروآسية كارين دونفريد.

وأعرب الوزير عن قلقه إزاء الانتهاك الجسيم لالتزامات أرمينيا بموجب البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 واستخدام ممر لاتشين للاستفزازات العسكرية، بما في ذلك النقل غير المشروع ووضع الألغام والنشاط الاقتصادي غير المشروع ونهب الموارد الطبيعية والدخول غير المشروع لمواطني الدول الثالثة.

كما تم بحث أجندة التعاون بين البلدين والوضع الراهن في المنطقة.