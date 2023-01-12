أذربيجان: 62 إصابة بكورونا في 11 يناير

باكو، 12 يناير، (اذرتاج)

سجلت 62 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و28 حالة إصابة و6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 11 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و55 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و462 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و33 مريضا منهم ويستمر علاج 560 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2112 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و449 ألف و907 فحص.