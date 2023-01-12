البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 12 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

أورو EUR 1 1.8312

دولار أسترالي AUD 1 1.1767

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3292

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1005

كرون دنماركي DKK 1 0.2462

لاري جورجي GEL 1 0.6338

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176

دولار كندا CAD 1 1.2662

دينار الكويت KWD 1 5.5595

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3892

بيسو المكسيك MXN 1 0.0898

جنيه مصري EGP 1 0.0571

لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

كرون النرويج NOK 1 0.1703

زلوتي بولندا PLN 1 0.3907

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0242

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2805

دولار سنغافورة SGD 1 1.2779

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

دولار تايوان TWD 1 0.0558

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842

كرون التشيك CZK 1 0.0762

يوان الصين CNY 1 0.2516

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0684

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4946

كرون السويد SEK 1 0.1626

فرنك سويسرا CHF 1 1.8263

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.2931

بيسو تشيلي CLP 100 0.2064

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004