البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 12 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094
أورو EUR 1 1.8312
دولار أسترالي AUD 1 1.1767
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3292
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1005
كرون دنماركي DKK 1 0.2462
لاري جورجي GEL 1 0.6338
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176
دولار كندا CAD 1 1.2662
دينار الكويت KWD 1 5.5595
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3892
بيسو المكسيك MXN 1 0.0898
جنيه مصري EGP 1 0.0571
لاي مولدوفا MDL 1 0.0889
كرون النرويج NOK 1 0.1703
زلوتي بولندا PLN 1 0.3907
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.0242
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2805
دولار سنغافورة SGD 1 1.2779
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659
دولار تايوان TWD 1 0.0558
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842
كرون التشيك CZK 1 0.0762
يوان الصين CNY 1 0.2516
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0684
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4946
كرون السويد SEK 1 0.1626
فرنك سويسرا CHF 1 1.8263
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2931
بيسو تشيلي CLP 100 0.2064
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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