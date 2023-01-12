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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 12 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

    أورو EUR 1 1.8312

    دولار أسترالي AUD 1 1.1767

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3292

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1005

    كرون دنماركي DKK 1 0.2462

    لاري جورجي GEL 1 0.6338

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2176

    دولار كندا CAD 1 1.2662

    دينار الكويت KWD 1 5.5595

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3892

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0898

    جنيه مصري EGP 1 0.0571

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

    كرون النرويج NOK 1 0.1703

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3907

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.0242

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2805

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2779

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

    دولار تايوان TWD 1 0.0558

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0463

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0842

    كرون التشيك CZK 1 0.0762

    يوان الصين CNY 1 0.2516

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0684

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4946

    كرون السويد SEK 1 0.1626

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8263

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1366

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2931

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2064

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

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