أذربيجان: تطعيم 477 جرعة من لقاح كورونا في 11 يناير

باكو، 12 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 477 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 312 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و39 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 101 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و25 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و936 ألف و110 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و399 ألف و186 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و44 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و39 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و841 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.