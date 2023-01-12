الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الإيطالي

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وزير الدفاع الإيطالي قويدو كروسيتو في 11 يناير.

أفادت أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أشار الى أهمية الزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات الأذربيجانية الإيطالية المبنية على الشراكة الاستراتيجية.

استذكر الرئيس إلهام علييف بإرساله رسالة تهنئة الى الرئيسة الجديدة لمجلس وزراء إيطاليا جورجيو ميلوني. وقال ان زيارة وزير الدفاع الى أذربيجان بعد مدة قصيرة من تشكل الحكومة الجديدة في إيطاليا خير دليل على مستوى علاقاتنا. أعرب الرئيس عن يقينه من نجاح التعاون بين الحكومة الجديدة وأذربيجان.

قال الرئيس إلهام علييف ان اول حدث على هامش افتتاح المبنى الجديد لسفارة أذربيجان في الحي التاريخي بروما كرس لحفل تبادل الاتفاقيات الموقعة حول التعاون الأكاديمي بين جامعة أدا الأذربيجانية و5 مؤسسات التعليم العالي الرئيسية الإيطالية، مضيفا ان اعمال انشاء مبنى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في أذربيجان على وشك الاستكمال.

أشاد الرئيس بإسهام إيطاليا في توسيع العلاقات بين أذربيجان والناتو وبين أذربيجان والاتحاد الأوروبي. يجرى التعاون الناجح بين البلدين في المجالات المختلفة بما فيها الطاقة.

أكد الرئيس إلهام علييف على النشاط المثمر لممر الغاز الجنوبي من هذا المنظور. ابدى الرئيس إلهام علييف ثقته ان تخدم زيارة قويدو كروسيتو الى أذربيجان عمل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب الوزير الإيطالي عن تشرفه باللقاء مع الرئيس إلهام علييف، ونقل الى الرئيس الأذربيجاني تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وذكر ان سيرجيو ماتاريلا في حديثه مع الوزير قبيل الزيارة استذكر بامتنان زيارته الى أذربيجان وزيارة نظيره الاذربيجاني الى إيطاليا مشددا مرة أخرى على وجود علاقات الصداقة مع الرئيس الاذربيجاني.

أعرب الرئيس الاذربيجاني عن امتنانه على التحيات والكلمات الطيبة فيما حمل الوزير نقل تحياته الى الرئيس الايطالي أيضا.

كذلك قال قويو كروسيتو انه التقى قبل زيارته مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جيورجي ميلوني أيضا حيث قالت ان زيارة وزير الدفاع الإيطالي تظهر عزم الحكومة الإيطالية على المزيد من توسيع التعاون مع أذربيجان.

قال قويدو كروسيتو ان زيارات الرئيس الاذربيجاني الى إيطاليا تُتابع فيها دوما بامتنان كبير.

كذلك أشير في اللقاء الى وجود آفاق رحبة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والبناء والسياحة والزراعة والإنتاج الحربي وغيرها.