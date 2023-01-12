الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُدين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بأراضي أذربيجان

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، استغلال أرمينيا غير القانوني للموارد الطبيعية في إقليم قره باغ بأذربيجان، على امتداد طريق شوشة خان كندي (طريق لاشين)، في انتهاك لما جاء في البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية .

ويعتبر استغلال الاحتياطات المنجمية بدون مراعاة للمعايير البيئية ذات الصلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية لجمهورية أذربيجان، بل ويمثل كذلك مصدر قلق بالغ ومشروع.

وتدعو الأمانة العامة إلى فض كافة قضايا النزاع عبر الحوار، وتثمن الجهود التي تبذلها أذربيجان في هذا الشأن.

إن الأمانة العامة للمنظمة، إذ تستذكر قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الصادر عن دورته الثامنة والأربعين في إسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية يومي 22 و23 مارس 2022، تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين بسيادة كل طرف وسلامة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا.