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    طريق لاتشين وخانكندي: حملة الاعتصام السلمي مستمر ليل نهار

    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١١:٠٤]

    باكو، 12 يناير، أذرتاج

    حملة الاعتصام السلمي التي تنظمه منظمات حماية البيئة الأهلية ونشطاء البيئة على الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي في جزئه الذي يمر من خلال محافظة شوشا في أذربيجان مستمرة ليل نهار حيث دخلت يومها الـ 32 على التوالي.

    وأورد مراسل أذرتاج من مكان الاعتصام أن المحتجين يرفعون لافتات ويرددون هتافات تقليدية رغم ظروف الطقس الباردة.

    وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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