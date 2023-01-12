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    روسيا تعتزم توريد توربينات الرياح الصناعية إلى السعودية وفيتنام في عام 2023

    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٩]
    روسيا تعتزم توريد توربينات الرياح الصناعية إلى السعودية وفيتنام في عام 2023

    باكو، 12 يناير (أذرتاج)

    أعلن رئيس إدارة الأعمال والتنمية الابتكارية في بلدية موسكو، أليكسي فورسين، اليوم الخميس، أن شركة "اينوفيتف سيستمز" المصنعة لتوربينات الرياح الروسية، ستقوم بتوريد توربينات الرياح إلى السعودية وفيتنام خلال العام الجاري.

    وقال فورسين في تصريح لوكالة "تاس": "تعقد مجموعة موسكو للابتكارات مسابقات تقنية في مختلف الصناعات، حيث يمكن للشركات الناشئة أن تقدم تقنياتها للشركات الكبرى والشركاء، وغالبًا ما تسفر هذه المشاريع عن اتفاقيات تعاون، وفي عام 2023، تعتزم شركة "إنوفيتيف سيستمز" الفائزة في مسابقة "غرين تيك ستارت اب بوستر" للتكنولوجيا، بتوريد توربينات الرياح إلى سعودية وفيتنام".

    وأوضح أن شركة "إنوفيتيف سيستمز"، هي الشركة الوحيدة المصنعة لتوربينات الرياح الصناعية في روسيا، ويتجاوز توطين إنتاجها 90 ٪ ويمكن زيادته إلى 100 ٪ في حال تم إشراك الشركات المصنعة للمولدات الكهربائية وموردي الأقمشة من ألياف الكربون في هذا البرنامج، مضيفا أن "إنوفيتيف سيستمز" قدمت مشروعًا لتوربينات الرياح ثنائية الدوران القائمة على مبدأ التوربينات الغازية.

    ووفقا لفورسين، تخطط الشركة لتسليم وحدة واحدة من توربينات الرياح إلى السعودية وثلاث توربينات إلى فيتنام في عام 2023، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم 30 وحدة إلى فيتنام في عام 2024.

    الجدير بالذكر أن مسابقة "غرين تيك ستارت اب بوستر" تهدف لدعم وتنفيذ المشاريع المبتكرة من مركز "سكولكوفو" ومجموعة موسكو للابتكارات.

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