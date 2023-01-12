شركة باكستانية حريصة على توظيف استثمارات في صناعة الادوية في أذربيجان

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

شركة İBL الباكستانية حريصة على توظيف استثمارات في صناعة الادوية في المناطق الصناعية الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تطوير المناطق الاقتصادية ان رئيس هيأة الإدارة إلشاد نورييف التقى مع سفير باكستان بلال هايه والمدير التنفيذي العام لمجموعة شركات İBL الباكستانية سيد نادم احمد. أكد نورييف ان باكستان بلد صديق وشقيق بالنسبة لأذربيجان ودعا رجال الاعمال الباكستانيين للاستثمار في أذربيجان.

قال الجانب الباكستاني ان شركة İBL حريصة على توظيف استثمارات في صناعة الادوية في المناطق الصناعية بأذربيجان. نوقشت في اللقاء أيضا إمكانيات تحقيق المشاريع الاستثمارية المشتركة مع شركات مجمع بيراللاهي الصناعي في أذربيجان.