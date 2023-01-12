الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 12 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 19 حالة حريق و 6 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 17 شخصا وبينهم 5 قصّر وأجلي 20 ساكن مبنى خلال الحريق إلى المنطقة الآمنة فيما تسمم شخص من الدخان.

كما انتشلت فرق البحث والإنقاذ جثة مواطن محتجز داخل سيارة مشوهة جراء حادث مروري وقع في أراضي قرية موغانلي بمحافظة أغجابديع غرب البلاد بين سيارتين خفيفتين وسلمتها إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.