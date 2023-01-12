مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور
AzerTAg.az
١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٣٩]
باكو، 12 يناير، أذرتاج
أصيبت مواطنتان في حادث مروري وقع في محافظة صابر أباد.
وقع الحادث على الطريق السريع الواصل بين حاجي قابل وبهرام تبه ومنجوان عند النقطة الـ21 كيلومترا في أراضي قرية ناريمان كند بمحافظة صابر أباد باصطدام سيارتي مرسيديس وتويوتا مما أدى إلى إصابة الراكبتين من سكان العاصمة باكو ونقلتا إلى مستشفى صابر أباد المركزي.
يجري التحقيق مع الحادث.
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