  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور

    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٣:٣٩]

    باكو، 12 يناير، أذرتاج

    أصيبت مواطنتان في حادث مروري وقع في محافظة صابر أباد.

    وقع الحادث على الطريق السريع الواصل بين حاجي قابل وبهرام تبه ومنجوان عند النقطة الـ21 كيلومترا في أراضي قرية ناريمان كند بمحافظة صابر أباد باصطدام سيارتي مرسيديس وتويوتا مما أدى إلى إصابة الراكبتين من سكان العاصمة باكو ونقلتا إلى مستشفى صابر أباد المركزي.

    يجري التحقيق مع الحادث.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٦]
    سماكة الثلوج 31 سم مع 16 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الشمالية
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٠]
    مناظر شتوية في غابالا شمال أذربيجان (صور)
    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
    تضرر 22 سيارة في 11 حادث مروري وقعت على طرق محافظات أذربيجان الشمالية
    ١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية قارا اغاج لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
    مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور مصابتان في حادث مروري في صابر أباد - صور