زاخاروفا: اقتراح روسيا لاستضافة المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا قائم

باكو، 12 يناير، أذرتاج

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية إن اقتراح روسيا لتوفير منصة للمفاوضات الأرمنية الأذربيجانية لا يزال قائما.

"إذا كان الشركاء الأرمن حريصين حقًا على حل المشكلات بما يتماشى مع التنفيذ الشامل للاتفاقات الثلاثية الصادرة في المستوى الرفيع ، فيجب مواصلة العمل المشترك بدلاً من الانخراط في المنهج الكلامي. الاقتراح الروسي لتوفير منصة للمفاوضات الارمينية الاذربيجانية حول معاهدة السلام ما زالت قائما".

أشارت زاخاروفا إلى أن اجتماع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان بشأن معاهدة سلام كان مقررا في 23 ديسمبر 2022 في موسكو، واتفق زعيما البلدين على ذلك. "كل شيء كان مهيأ لعقده. ولكن القيادة الأرمينية هي التي ألغت في اللحظة الأخيرة زيارة وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان. وهذا عرقل مناقشة ليس فقط معاهدة السلام، فحسب بل القضايا الملحة الأخرى للتطبيع الأرميني الأذربيجاني أيضا، بما في ذلك الوضع حول ممر لاتشين ".

وأكدت زاخاروفا على أن أرمينيا قد وافقت على توقيع معاهدة سلام على أساس بيان ألماتي من عام 1991م وتنص تلك الوثيقة على أن قراباغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان.