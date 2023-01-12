نائب المجلس الوطني: بعض القوى في أرمينيا تسعى إلى عرقلة السلام

باكو، 12 يناير، أذرتاج

قال نائب المجلس الوطني رئيس حزب الإصلاحات الديمقراطية عاصم ملا زاده إنه لا حصار في الطريق بين لاتشين وخانكندي حيث إن الجميع يرى أن مراكب النقل الخاصة بقوات حفظ السلام الروسية وكذلك بمنظمة الصليب الأحمر الدولية تسير في كلا الاتجاهين حرا من خانكندي إلى لاتشين وبالعكس.

وشدد ملا زاده على أن الحديث يدور عن حملة اعتصام نشطاء البيئة وعن حماية طبيعة أذربيجان ولكن المجرمين مثل روبن وردانيان يصرخون عبر العالم زاعمين بأن الأذربيجانيين يفرضون حصارا على الأرمن سعيًا منهم إلى نشر معلومات كاذبة ومزيفة والحال أن الغرض هو أن وردانيان يريد أخذ زمام السلطة.

وأكد النائب أن بعض القوى في أرمينيا تسعى الى زعزعة الاستقرار ومنع إحلال السلام من خلال المؤامرات "ويجب فضح تلك المؤامرات والمكايد وفرض عقوبات دولية على وردانيان الذي فرضت عليه عقوبات دولية بسبب أعماله الإجرامية واستمرار التحقيقات، لأن الأثرياء بشخص وردانيان يغسلون الأموال ويصرفونها تلك الأموال للفساد السياسي في الحقيقة ويشنون حملات قذرة ضد أذربيجان.