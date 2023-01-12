السفير الاذربيجاني يسلم أوراق اعتماده الى رئيس كوبا

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

سلم السفير الاذربيجاني رسلان رضايف أوراق اعتماده الى رئيس كوبا ميكيل دياس كانل بيرموديس.

أفادت أذرتاج ان السفير رضايف نقل الى الرئيس الكوبي تحيات الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

من جانبه شكر الرئيس الكوبي على تحيات نظيره الاذربيجاني فيما طلب نقل تحياته الى الرئيس الاذربيجاني.

استذكر رئيس كوبا بامتنان بزيارته الى أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز المقامة عام 2019.

أعرب الرئيس الكوبي عن امتنانهم لقرار أذربيجان عن تأسيس سفارة لها في كوبا.

اجري خلال الحديث تبادل الآراء حول تطوير العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين واستمرار التعاون في إطار المنظمات الدولية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.