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    ماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر

    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]
    ماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر

    باكو، 12 يناير (أذرتاج)

    لا يريد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتذار للجزائر بسبب مخلفات الحقبة الاستعمارية، لكنه يأمل في الترحيب بنظيره عبد المجيد تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة مشروع المصالحة بين البلدين، حسبما قاله رئيس الجمهورية الفرنسية، في حوار مطول أجرته معه صحيفة “le point”.

    يذكر ان 1.5 مليون الجزائري قُتلوا نتيجة سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

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