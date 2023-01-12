نقل اكثر من 4 مليارات طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان

باكو، 12 يناير، (اذرتاج)

تم إرسال 5250 ناقلة نفط إلى السوق العالمية منذ افتتاح خط أنابيب النفط الخام "باكو – تبيليسي - جيهان" حتى نهاية العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان شركة "بوتاش إنترناشيونال" التي تنقل النفط المستخرج من بحر الخزر بأمان إلى السوق العالمية منذ تشغيلها حتى نهاية ديسمبر 2022 نقلت 4 مليارات و232 ألف و552 برميل من النفط الخام إلى الاسواق العالمية عبر خط انابيب "باكو - تبيليسي – جيهان".

يذكر انه تم تحميل 224 مليون و388 الف و520 برميل من النفط على 305 ناقلات وارسالها خلال العام الماضي. تم تصدير 200 مليون و467 ألف و463 برميل من النفط الخام إلى السوق العالمية عبر "باكو - تبيليسي – جيهان" خلال عام 2021.