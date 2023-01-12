أذربيجان: 80 إصابة بكورونا في 12 يناير

باكو، 12 يناير، (اذرتاج)

سجلت 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و66 حالة إصابة و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 12 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و135 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و528 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و37 مريضا منهم ويستمر علاج 570 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2024 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و451 ألف و931 فحص.