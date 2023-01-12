أذربيجان: تطعيم 351 جرعة من لقاح كورونا في 12 يناير

باكو، 12 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 351 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 203 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و30 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 90 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و28 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و936 ألف و461 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و399 ألف و389 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و74 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و129 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و869 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.