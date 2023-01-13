قرية تاتار لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 13 يناير (أذرتاج) تقع قرية تاتار لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال في سفح سلسلة جبال قره باغ (قراباغ). كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي. احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال. وحرر الجيش الاذربيجاني القرية إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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