  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا

    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:١٣]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    تنافس نادي سومغايت لكرة القدم مع نادي رادنيك الصربي في مباراة ودية ضمن معسكره الشتوي المنظم بمدينة أنطاليا التركية.

    وتمكن سومغايت من التغلب في المباراة المنظمة على ملعب فندق طوبقابي بهدفين مقابل هدف.

    وسجل هدفي سومغايت أحمدوف.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
    صبائل باكو يتعادل مع بوهينميانس 1905 وديا
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٢]
    كبز كنجة يفسخ عقدي لاعبين
    ٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٥‎]
    شاماخي يتنافس مع 3 أندية دولية ضمن معسكره الشتوي في تركيا
    ٠٨.٠١.٢٠٢٣ [٢٠:٣٨]
    لاعبة الشطرنج الأذربيجانية تفوز بالذهبية في مسابقة دولية بالصين
    سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا