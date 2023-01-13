سومغايت يتغلب على رادنيك الصربي وديا

باكو، 13 يناير، أذرتاج تنافس نادي سومغايت لكرة القدم مع نادي رادنيك الصربي في مباراة ودية ضمن معسكره الشتوي المنظم بمدينة أنطاليا التركية. وتمكن سومغايت من التغلب في المباراة المنظمة على ملعب فندق طوبقابي بهدفين مقابل هدف. وسجل هدفي سومغايت أحمدوف.

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