العثور على الاسلحة والذخائر في خوجاوند المحررة
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٢]
خوجاوند، 13 يناير، (اذرتاج)
تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده ان موظفي إدارة الحماية الإقليمية في بيلقان عثروا خلال عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة في المحافظة رشاشة وراجمة القنابل وبندقية قنص و37 طلقة قنص وقنبلة يدوية و1800 طلقة من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.
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