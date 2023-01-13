إمكانية التعاون مع شركات تشيكية في مشروعي "المدينة الذكية" و"القرية الذكية"

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

التقى نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صاحب محمدوف رئيس اللجنة الحكومية الأذربيجانية التشيكية المشتركة في التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي مع نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي بيتر تريسناك رئيس هذه اللجنة من الجانب التشيكي.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اكدا على أهمية الزيارات المتبادلة والمناقشات في تطوير التعاون.

لفت محمدوف الى وجود إمكانيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية التجارية بين البلدين مشيدا بدور اللجنة في هذا الصدد. كذلك توجد فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والنقل والترانزيت والسياحة بين البلدين. أشير في اللقاء الى إمكانية التعاون مع الشركات التشيكية في صناعة السيارات ومشروعي "المدينة الذكية" و"القرية الذكية".

من جانبه أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي بالتعاون المفيد القائم بين البلدين مشيرا الى وجود مجالات لتوسيع العلاقات.

كما شهد اللقاء مناقشة نشاط اللجنة الحكومية المشتركة ومسائل توسيع التعاون الاقتصادية التجارية.