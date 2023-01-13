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    رياضة


    صبائل باكو يتعادل مع بوهينميانس 1905 وديا

    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]

    باكو، 13 يناير، أذرتاج

    تنافس نادي صبائل باكو لكرة القدم مع نادي بوهيميانس 1905 التشيكي في مباراة ودية ضمن معسكره الشتوي المنظم بمدينة أنطاليا التركية.

    وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

    يذكر أن صبائل تعادل 2-2 في المباراة الودية الأولى مع ليجيا البولندي أيضا.

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