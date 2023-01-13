صبائل باكو يتعادل مع بوهينميانس 1905 وديا

باكو، 13 يناير، أذرتاج تنافس نادي صبائل باكو لكرة القدم مع نادي بوهيميانس 1905 التشيكي في مباراة ودية ضمن معسكره الشتوي المنظم بمدينة أنطاليا التركية. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. يذكر أن صبائل تعادل 2-2 في المباراة الودية الأولى مع ليجيا البولندي أيضا.

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