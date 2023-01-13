صبائل باكو يتعادل مع بوهينميانس 1905 وديا
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٠]
باكو، 13 يناير، أذرتاج
تنافس نادي صبائل باكو لكرة القدم مع نادي بوهيميانس 1905 التشيكي في مباراة ودية ضمن معسكره الشتوي المنظم بمدينة أنطاليا التركية.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.
يذكر أن صبائل تعادل 2-2 في المباراة الودية الأولى مع ليجيا البولندي أيضا.
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