زيادة صادرات الغاز الاذربيجاني 18 %
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٢]
باكو، 13 يناير، (أذرتاج)
زادت صادرات الغاز الاذربيجاني بنسبة 18 في المائة خلال العام الماضي. تم تصدير 11.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و8.4 مليار متر مكعب إلى تركيا و2.5 مليار متر مكعب إلى جورجيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
وأشار الوزير إلى أن تاناب زودت تركيا بـ5.6 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.
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