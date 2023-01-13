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    سياسة


    موكلة حقوق الانسان تلتقي نظيره الاوكراني في أنقرة

    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٣١]
    موكلة حقوق الانسان تلتقي نظيره الاوكراني في أنقرة

    باكو، 13 يناير (أذرتاج)

    التقت أمينة المظالم الأذربيجانية صبينة علييفا مع نظيره الاوكراني دميتري لوبينيتس في إطار مشاركتها في المؤتمر الدولي المنعقد بمناسبة مرور 10 أعوام على انشاء مكتب المظالم بجمهورية تركيا.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء علاقات التعاون بين كلتا الهيئتين وآفاق التعاون في مجال الدفاع الفعال عن حقوق الانسان في الظروف الحالية.

    أشار الطرفان الى ضرورة المزيد من تطوير التعاون في مجال حماية حقوق الانسان والحريات.

    اعرب أمين المظالم الاوكراني عن شكره للجانب الاذربيجاني على مساعداته المتواصلة الى الاوكرانيين.

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