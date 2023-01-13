تصدير 26.3 مليون طن من النفط المنتج في العام الماضي
AzerTAg.az
١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٠١]
باكو، 13 يناير، (أذرتاج)
تم تصدير 26.3 مليون طن من النفط المنتج خلال العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه المعلومات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف.
قال إنه تم تصدير 22.3 مليار متر مكعب (من 46.7 مليار متر مكعب) من الغاز المنتج بزيادة قدرها 6.5 في المائة خلال هذه الفترة.
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