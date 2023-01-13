استخراج 607 مليون طن من النفط من حقلي "أذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دنيز"

باكو، 13 يناير، (أذرتاج)

تم إنتاج 32.6 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) في البلاد خلال عام 2022. تم استخراج 20.4 مليون طن من النفط من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" و4.4 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز". وبلغ إنتاج النفط في سوكار (بما في ذلك المكثفات) 7.8 مليون طن.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم تصدير 26.3 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. تم تشكيل حوالي 24.9 مليون طن من كونسورتيوم و1.4 مليون طن من شركة "سوكار".

وبلغت معالجة النفط في البلاد 6.2 مليون طن خلال العام الماضي.