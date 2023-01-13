الإيسيسكو تعقد دورة تدريبة حول مهارة القراءة العربية لدى الطلاب الناطقين بلغات أخرى

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

احتضنت قاعة "مشكاة العربية" بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دورة تدريبية حول التنمية الإبداعية لمهارة القراءة العربية لدى الطلاب الناطقين بلغات أخرى، استفاد منها 198 متدربا من الأطر التربوية العاملة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تشاد ونيجيريا وبنين، وغينيا والكاميرون وماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان وباشكورتستان وفيتنام والمغرب. كما تابعها عبر تقنية الاتصال المرئي، عدد من المعنيين والمهتمين بالمجال في كل من ألمانيا وبريطانيا والغابون وفرنسا والجزائر والأردن.

وتهدف الدورة، التي انطلقت أعمالها يوم الخميس (12 يناير 2023) وتستمر على مدى يومين، إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم ذات العلاقة بالتنمية الإبداعية لمهارة القراءة لدى الطلاب، وتدريبهم على تطبيق الاستراتيجيات الحديثة والناجعة في تدريس القراءة العربية للطلاب الناطقين بلغات أخرى، وعلى التعامل المنهجي والتربوي السليم مع مراحل التدريس في حصة القراءة.

وتوزعت أعمال الدورة التي أطرتها الدكتورة سميرة مصلوحي، خبيرة التدريب التربوي، بمشاركة الدكتور يوسف إسماعيلي، خبير في مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، على ثلاثة محاور رئيسة، متمثلة في: "دور الملكة الإبداعية في تنمية القدرة التواصلية" و"مهارة القراءة مدخلا فعالا لتجويد التعلُّمات" و"تطبيقات حديثة في التدريس الإبداعي للقراءة العربية للناطقين بغيرها".

يُشار إلى أن هذه الدورة هي الرابعة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها برنامج الإيسيسكو الدولي "مشكاة العربية للتدريب التربوي المستمر والتطوير المهني في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها"، وهو البرنامج الذي تنفذه منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.