أذربيجان: 93 إصابة بكورونا في 13 يناير

باكو، 13 يناير، (اذرتاج)

سجلت 93 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و119 حالة إصابة و5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 13 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و228 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 816 ألف و647 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و42 مريضا منهم ويستمر علاج 539 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1633 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و453 ألف و564 فحص.