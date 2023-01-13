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    أذربيجان: تطعيم 430 جرعة من لقاح كورونا في 13 يناير

    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    أذربيجان: تطعيم 430 جرعة من لقاح كورونا في 13 يناير

    باكو، 13 يناير، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 430 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 285 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و39 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 83 شخصا الجرعة الثالثة وأكثر و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و936 ألف و891 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و399 ألف و674 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و113 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و396 ألف و212 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و892 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

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