مُدرسة اذربيجانية تحول بذور الفواكه والمخلفات الى لوحات فنية (صور)

باكو، 13 يناير (أذرتاج)

حبها وشغفها الكبير للفنون، أتى عافت نوفروزوفا وهي مدرسة عادية في المدرسة المحلية في ليريك جنوب أذربيجان الى الفن التطبيقي. تحول هي الآن بذور الفاكهة والخرز إلى لوحات فنية غاية في الروعة. منذ ما يزيد عن 20 عاما، هي مشغولة بهذا العمل.

قالت السيدة عافت: " أنا شغوفة بالفنون منذ الطفولة، بأشكالها وأنواعها كلها وتحديداً الرسم. كنت ارسم لوحات فنيّة نابضة بالحياة والجمال.

تستخدم كل ما هو تالف في الرسم منها بذور الفواكه وقشر الفستق والخرز والاشياء المنزلية المستهلكة.