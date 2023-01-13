بدء تصدير رمان قره باغ

باكو، 13 يناير، (أذرتاج)

يتم حصاد المنتج الأول من بساتين الرمان التابعة لشركة "أزرشكر" في الأراضي المحررة بمنطقة أغدام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المناطق الاقتصادية انه تم بيع 133 طن من المنتجات حتى الآن. تم تصدير حوالي 16 طنا منها إلى سنغافورة وكندا وروسيا وبيع 117 طن للسوق المحلي. سيتم التبرع بجزء من عائدات مبيعات المنتجات لصندوق "ياشات" الخيري لدعم الجرحى وعائلات الشهداء.