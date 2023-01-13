المندوب الدائم: يجب على أرمينيا أن تدفع تعويضات لدولة أذربيجان شعبها على الأضرار

باكو، 13 يناير، أذرتاج

قال المندوب الدائم الأذربيجاني لدى منظمة الأمم المتحدة ياشار علييف إن أرمينيا يجب عليها أن تفي بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها وسحب قواتها المسلحة وعصاباتها غير الشرعية من أراضي أذربيجان سحبًا كاملا وتكف عن المزاعم على أراضي أذربيجان والأنشطة غير القانونية وتتجنب من مثل هذه التصرفات وتوقف الإرهاب بالألغام وتسلط الضوء على مصير عدة آلاف أذربيجاني اصبحوا في عداد المفقودين فترة النزاع وتدفع تعويضات لأذربيجان دولة وشعبًا على الأضرار وان تجري مباحثات مباشرة من اجل إيجاد حلول دبلوماسية عاجلا بشأن العلاقات الدولية.

وأوضح علييف في كلمة ألقاها خلال المناقشات المنظمة في موضوع "تشجيع سيادة القانون في دعم السلام والأمن الدوليين وتعزيزه" لدى مجلس الأمن الدولي أن التأييد على مباحثات ثنائية وجوهرية بين أرمينيا وأذربيجان بناء على أساس المبادئ والالتزامات المتفق عليها أمرٌ أكثر وجوبا بالنسبة للمجتمع الدولي من أي وقت آخر مفيدا انه لا يجوز إفلات فرصة ما زالت موجودة من اجل طي صفحة العداوة وإرساء سلام مستدام ومتين.