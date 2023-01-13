انطلاق نوع جديد من الاحتجاجات في إيران

باكو، 13 يناير، (أذرتاج)

أدى السلوك الظالم من هيئات إنفاذ القانون الإيرانية ضد المتظاهرين إلى نوع جديد من مظاهرات الاحتجاج. تطفئ سكان المباني في طهران أنوار منازلهم ويخرجون إلى شرفاتهم ويرددون شعارات "الموت للديكتاتور" و"الحرية للمرأة" و"فليرفض الدولة الإسلامية".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية أن الغرض من هذا النوع من الاحتجاجات هو تقليل عدد حالات اعتقال من الأشخاص بقدر الإمكان. إن أصوات المتظاهرين في المجمعات السكنية الكبيرة المنغرقة في الظلام انتشرت في أنحاء طهران. لا يمكن لقوات الأمن منع مثل هذا العمل. تظهر هذه الاحتجاجات التي تتكرر كل ليلة أن الجمهور لن يتصالح مع السلطات.

دفع القمع والاعتقالات والإعدامات ضد المتظاهرين الناس إلى مزيد من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد النظام.

في الليلة الماضية، جرت احتجاجات في طهران وأصفهان وبندر عباس وكرمان وزنجان ومدن كبيرة أخرى واندلعت اشتباكات مع الشرطة. كما نظم ممثلو الشتات الإيراني مظاهرات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وطالبوا المجتمع الدولي بوقف عمليات الإعدام والاعتقالات.