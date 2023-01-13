حجم التبادل التجاري الخارجي للصين يصل إلى مستوى قياسي - 6.3 تريليون دولار

باكو، 13 يناير، (أذرتاج)

يصل حجم التبادل التجاري الخارجي في الصين الى 6.3 تريليون دولار (أعلى مستوى لها على الإطلاق) خلال آخر عام بعد ارتفاعه بنسبة 4.4 في المائة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة العامة للجمارك الصينية ان صادرات البلاد في العام الماضي زادت بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى حوالي 3.59 تريليون دولار. وارتفعت الواردات بنسبة 1.1 في المائة وبلغت 2.71 تريليون دولار.

افيد في وقت سابق أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لن يرتفع في نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المائة وأن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.3 في المائة.