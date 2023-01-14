وزير خارجية لبنان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٢]
باكو، 14 يناير (أذرتاج)
تسلم وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان في البلد صمد حسنوف.
أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير العلاقات بين البلدين. قال الوزير اللبناني ان ثمة إمكانيات واسعة لتطوير التعاون بين البلدين.
ثم زار السفير منطقة الكواشرة في لبنان ووضع مع السكان المحليين باقات من الزهور امام التمثال الذي نصب احياء لذكرى شهداء الحرب الوطنية الأذربيجانية. وسأل الحضور الله تعالي الرحمة لأرواح الشهداء.
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