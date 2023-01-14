  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير خارجية لبنان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان

    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٢]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    تسلم وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان في البلد صمد حسنوف.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق تطوير العلاقات بين البلدين. قال الوزير اللبناني ان ثمة إمكانيات واسعة لتطوير التعاون بين البلدين.

    ثم زار السفير منطقة الكواشرة في لبنان ووضع مع السكان المحليين باقات من الزهور امام التمثال الذي نصب احياء لذكرى شهداء الحرب الوطنية الأذربيجانية. وسأل الحضور الله تعالي الرحمة لأرواح الشهداء.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:١٩]
    محكمة العدل الدولية تجري مداولات حول طلب أذربيجان
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٠٨]
    طريق لاتشين – خانكندي... الاعتصام يدخل يومه الـ34 رغم الصقيع والطقس البارد
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٥‎]
    شاحنتا قوات حفظ السلام الروسية تمران عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
    المندوب الدائم: يجب على أرمينيا أن تدفع تعويضات لدولة أذربيجان شعبها على الأضرار
    وزير خارجية لبنان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان وزير خارجية لبنان يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان