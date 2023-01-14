محكمة العدل الدولية تجري مداولات حول طلب أذربيجان

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

ستجرى محكمة العدل الدولية - الهيئة القضائية الرئيسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مداولات حول طلب أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن البيان الذي نشرته المحكمة ان المحكمة ستنظر في الطلب الثاني الذي تقدمت به أذربيجان بغرض اتخاذ التدابير العاجلة في إطار "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "، ذلك ردا على انتهاك أرمينيا، بشكل ممنهج، حقوق الانسان للأذربيجانيين.

ستقام المداولات في قصر السلام بلاهاي.

يجب الذكر ان الجانب الاذربيجاني قدم الطلب الثاني الى محكمة العدل الدولية في 3 يناير.