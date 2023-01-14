الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 13 يناير.

ناقش الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وألمانيا وآفاق تطويرها.

في حديثه عن مسائل الامن الإقليمي، أكد شتاينماير ان ألمانيا تدعم الصيغة الثلاثية للمحادثات بين الأوروبية الأذربيجانية الارمينية، المقامة بحضور شارل ميشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

شدد الرئيس إلهام علييف على انه يشيد بالمحادثات الثلاثية المنعقدة بدعم من شارل ميشل معلنا ان أذربيجان ملتزمة لعملية المحادثات المقامة في إطار الصيغة الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا.

في الوقت ذاته، نوقشت، اثناء المكالمة الهاتفية، الوضع الموجود في طريق خانكندي – لاتشين في أراضي أذربيجان. وقال الرئيس الاذربيجاني ان ادعاءات أرمينيا بالحصار أكاذيب، مشيرا الى ان الطريق مفتوح لحركة المرور بحرية ولنقل الشحن الإنساني بمساعدة لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من الأطراف.

وثمن الرئيسان مجددا آفاق التعاون بين أذربيجان وألمانيا مشيرين الى ضرورة بذل جهود مشتركة لتطوير هذه العلاقات.