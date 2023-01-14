البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094
أورو EUR 1 1.8427
دولار أسترالي AUD 1 1.1821
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3333
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1015
كرون دنماركي DKK 1 0.2477
لاري جورجي GEL 1 0.6348
روبي هندي INR 1 0.0209
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.2698
دينار الكويت KWD 1 5.5636
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3918
بيسو المكسيك MXN 1 0.0901
جنيه مصري EGP 1 0.0574
لاي مولدوفا MDL 1 0.0889
كرون النرويج NOK 1 0.1714
زلوتي بولندا PLN 1 0.3924
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199
روبل روسي RUB 1 0.025
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2852
دولار سنغافورة SGD 1 1.2842
ريال السعودية SAR 1 0.4526
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659
دولار تايوان TWD 1 0.0559
ليرة تركيا TRY 1 0.0905
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0832
كرون التشيك CZK 1 0.0766
يوان الصين CNY 1 0.2526
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0721
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982
كرون السويد SEK 1 0.163
فرنك سويسرا CHF 1 1.8289
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1367
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.3156
بيسو تشيلي CLP 100 0.2077
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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