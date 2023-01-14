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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 14 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

    أورو EUR 1 1.8427

    دولار أسترالي AUD 1 1.1821

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3333

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1015

    كرون دنماركي DKK 1 0.2477

    لاري جورجي GEL 1 0.6348

    روبي هندي INR 1 0.0209

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.2698

    دينار الكويت KWD 1 5.5636

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3918

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

    جنيه مصري EGP 1 0.0574

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

    كرون النرويج NOK 1 0.1714

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3924

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

    روبل روسي RUB 1 0.025

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2852

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2842

    ريال السعودية SAR 1 0.4526

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

    دولار تايوان TWD 1 0.0559

    ليرة تركيا TRY 1 0.0905

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0832

    كرون التشيك CZK 1 0.0766

    يوان الصين CNY 1 0.2526

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0721

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982

    كرون السويد SEK 1 0.163

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8289

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1367

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.3156

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2077

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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