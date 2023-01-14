البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 14 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0094

أورو EUR 1 1.8427

دولار أسترالي AUD 1 1.1821

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3333

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1015

كرون دنماركي DKK 1 0.2477

لاري جورجي GEL 1 0.6348

روبي هندي INR 1 0.0209

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

دولار كندا CAD 1 1.2698

دينار الكويت KWD 1 5.5636

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3918

بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

جنيه مصري EGP 1 0.0574

لاي مولدوفا MDL 1 0.0889

كرون النرويج NOK 1 0.1714

زلوتي بولندا PLN 1 0.3924

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.025

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2852

دولار سنغافورة SGD 1 1.2842

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

دولار تايوان TWD 1 0.0559

ليرة تركيا TRY 1 0.0905

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0832

كرون التشيك CZK 1 0.0766

يوان الصين CNY 1 0.2526

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0721

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4982

كرون السويد SEK 1 0.163

فرنك سويسرا CHF 1 1.8289

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1367

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.3156

بيسو تشيلي CLP 100 0.2077

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004