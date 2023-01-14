زلزال بقوة 5.3 يضرب إندونيسيا

باكو، 14 يناير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سومطرة الجنوبية الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع على بعد 133 كم من مدينة باتورايا وعلى عمق 66 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.