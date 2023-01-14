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    سياسة


    عبر اتصال هاتفي، وزيرا خارجية أذربيجان وإسرائيل يبحثان التعاون

    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢١]
    عبر اتصال هاتفي، وزيرا خارجية أذربيجان وإسرائيل يبحثان التعاون

    باكو، 14 يناير (أذرتاج)

    جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في 13 يناير.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف هنأ نظيره بمناسبة تعيينه لهذا المنصب الرفيع متمنيا له النجاحات.

    استذكر الطرفان بالفعاليات المقامة بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام الماضي والزيارات المتبادلة. الى جانب ذلك، قيل ان تاريخ العلاقات الثنائية قديم مع الإشارة الى الاسهام المهم الذي تقدمه الطائفة اليهودية القاطنة في أذربيجان في هذه العلاقات.

    أشار الطرفان الى المستوى الرفيع للعلاقات القائمة على التفاهم والصداقة بين أذربيجان وإسرائيل وناقشا آفاق التعاون الحالي المتعدد الجوانب. كما اشير الى تطور العلاقات في مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا العالية وغيرها مع الإشادة بنشاط اللجنة الحكومية الأذربيجانية والإسرائيلية المشتركة. اعرب الجانبان عن يقينهما من التطور السريع للعلاقات وإسهام فتح الممثليات التجارية والسياحية الأذربيجانية في إسرائيل وفتح السفارة فيها في تطوير التعاون الثنائي.

    أحاط الوزير الاذربيجاني نظيره الإسرائيلي علما بالوضع الإقليمي واعمال إعادة البناء والإعمار في أذربيجان بعد فترة ما بعد النزاع ودعم الشركات الإسرائيلية في هذا العمل.

    كما تبادل الجانبان الآراء حول المسائل الإقليمية والثنائية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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