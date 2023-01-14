الكشف عن حجم الغاز الطبيعي المنتج في أذربيجان خلال العام الماضي

باكو، 14 يناير، (أذرتاج)

تم إنتاج 46.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال العام الماضي. تم إنتاج 13.4 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "آذري - جيراق – جونشلي" و25.2 مليار متر مكعب من حقل "شاه دينيز" و8.1 مليار متر مكعب في "سوكار". تم تسجيل زيادة بنسبة 6.5 في المائة أي 2.9 مليار متر مكعب مقارنة بعام 2021.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية أن مبيعات الغاز في الخارج بلغت 22.3 مليار متر مكعب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يزيد هذا بنسبة 18 في المائة عن عام 2021. تم بيع 11.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا و8.4 مليار متر مكعب إلى تركيا و2.5 مليار متر مكعب إلى جورجيا خلال اشهر يناير - ديسمبر. تم نقل حوالي 5.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر "تاناب" خلال هذه الفترة.

تم إنتاج 203.4 مليار متر مكعب من الغاز من "آذري - جيراق - جونشلي" وحوالي 182.8 مليار متر مكعب من "شاه دينيز" منذ بدء تشغيل حقلي "آذري - جيراق - جونشلي" و"شاه دينيز" حتى الأول من يناير 2023. تم تصدير ما يقرب من 128 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل "شاه دينيز" خلال هذه الفترة.