التصديق على اتفاقية بشأن وقاية النباتات والحجر النباتي بين أذربيجان وتركيا

باكو، 14 يناير، (أذرتاج)

تم التصديق على اتفاقية حول "التعاون في مجال وقاية النبات والحجر النباتي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا".

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقع على قانون بهذا الشأن.

يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية في 4 نوفمبر من عام 2022 في باكو.