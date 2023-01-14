  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    التصديق على اتفاقية بشأن وقاية النباتات والحجر النباتي بين أذربيجان وتركيا

    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٤]
    التصديق على اتفاقية بشأن وقاية النباتات والحجر النباتي بين أذربيجان وتركيا

    باكو، 14 يناير، (أذرتاج)

    تم التصديق على اتفاقية حول "التعاون في مجال وقاية النبات والحجر النباتي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا".

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف وقع على قانون بهذا الشأن.

    يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية في 4 نوفمبر من عام 2022 في باكو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:١٧]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ١٣.٠١.٢٠٢٣ [١١:٢٩]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ١٢.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٢]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ١١.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم